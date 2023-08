Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections : la date de sortie lâchée et détails des éditions collectors

On n'y croyait plus ! Après des mois de teasing dans tous les sens, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections vient enfin de révéler sa date de sortie. C'est donc le 17 novembre prochain que le jeu sortira sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. Seule la version PC aura un léger décalage et sa date sera transmise plus tard. Bandai Namco Entertainment en profite pour lâcher un nouveau trailer dans lequel on découvre les membres du clan Kara, à savoir Delta, Boro, Koji Kashin et bien sûr Jigen. Le tout est en plus doublé en langue française, avec les voix officielles de l'animé, ce qui n'a pas manqué d'étonner pas mal de monde. Au total, c'est plus de 130 ninjas qui seront jouables et présents dans ce roster qui reprend le contenu du dernier Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4.Mais ce n'est pas tout, nous avons appris la mise en vente également de plusieurs éditions du jeu, dont la version collector et en voici les différents détails :



- L’édition Standard : contient le jeu de base.

- L’édition Deluxe : contient le jeu de base et 1 tenue avec le Deluxe Bonus, plus le Season Pass avec sa tenue bonus et 5 personnages à venir (détails communiqués ultérieurement).







- L’édition Ultimate : contient le contenu inclus dans l’édition Deluxe plus 5 tenues et 2 accessoires inédits.

- L’édition Collector : contient le jeu de base, un steelbook, 2 figurines exclusives et une jaquette réversible.









- L’édition Collector Premium (disponible uniquement dans la boutique officielle de Bandai Namco) : contient le jeu de base, 2 figurines, un steelbook, une jaquette réversible, 6 cartes à collectionner, 1 rouleau exclusif, le Season Pass, le Season Pass Bonus et les éditions Deluxe et Ultimate.







Toutes éditions confondues, les joueurs recevront trois tenues lors de la précommande du jeu : Naruto Uzumaki (tenue commémorative des 20 ans de l’anime), Sasuke Uchiwa (tenue commémorative des 20 ans de l’anime), et Naruto Uzumaki (Ultime Combat). Par ailleurs, tous les joueurs possédant NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER recevront également le t-shirt Nanashi et la tenue Merz en contenu exclusif !