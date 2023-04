Naruto x Boruto Ninja Storm Connections : les combats emblématiques résumés en un trailer

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections reste toujours et encore une inconnue, mais du côté de CyberConnect2 et Bandai Namco Entertainment, on continue de faire la promotion du jeu. Aujourd'hui, nous avons droit à un nouveau trailer, baptisé "NARUTOP99" et qui permet de revivre les temps forts du manga de Masashi Kishimoto. Le combat entre Sakura et Sasori, la confrontation entre Gaara et Deidara, Shikimaru qui va se battre contre Hidan et venger son sensei, Jiraiya contre Pain (quel combat mythique), Madara qui se bat face à Hashirama et Tobirama et bien d'autres encore, voilà de quoi se remémorer des moments forts de cette oeuvre qui continue de perdurer dans la pop culture.



Il ne reste qu'à connaître la date de sortie et on sera ravi, mais une chose est sûre, tout le monde sera servi puisque Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections est attendu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.









