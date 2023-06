Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections : Boruto (Kâma), Jigen & Kawaki seront dans le jeu !

Nous sommes au moins de juin et Bandai Namco Entertainment nous donne des nouvelles de NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS en annonçant l'arrivée de trois nouveaux personnages, à savoir Boruto (dans sa version Kâma), Jigen et Kawaki. Evidemment, certains parleront de doublons pour Boruto, mais la pratique est connue de tous et depuis des lustres dans les jeux de baston. Il n'empêche qu'avec ses nouveaux tatouages, Boruto va gagner en puissance, et en confiance, et déployer de nouvelles attaques toujours plus impressionnantes. Kawaki sera lui aussi de la partie, lui qui est un frère pour Boruto et dont le destin ne l'a pas non plus épargné. Et forcément, difficile de ne pas voir Jigen débarquer dans le jeu, lui qui n'est autre que le réceptacle d'Isshiki Ôtsutsuki. Lui aussi devrait avoir une certaine attirance auprès des joueurs, de part son charisme mais aussi ses pouvoirs.La date de sortie de NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS reste encore et toujours inconnue. Mais on ne désespère pas...