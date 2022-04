MotoGP 22 : le jeu est dispo, place au trailer de lancement !

Ça y est, les amoureux de sports mécaniques peuvent se ruer sur MotoGP 22; le nouvel épisode toujours développé par le studio italien Milestone, devenu expert en la matière. Comme d'habitude, c'est l'occasion de partager le trailer de lancement, assez court puisque durant à peine 30 secondes, mais cela permet de rappeler au public que le jeu est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. On rappelle que parmi les nouveautés de cette cuvée 2022, il y a le retour de l'écran splitté que la communauté réclamait depuis un moment déjà. Il y a aussi le NINE Season 2009 qui est un film documentaire commenté par Mark Neale (réalisateur de nombreux docus sur le MotoGP) et qui permet de revivre l'une des saisons les plus incroyables de l'histoire du MotoGP. Le film-docu comprend plus de 50 minutes de vidéos originales de la saison 2009 mélangées avec des séquences de gameplay. Il y a évidemment plein d'autres nouveautés, qu'on essaiera de lister dans un test complet. En attendant, place à la bande annonce de lancement.