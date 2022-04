MotoGP 22 : les nouveautés présentées en vidéo, c'est court mais intense

Le mois dernier, Milestone nous dévoilait une vidéo de gameplay afin de nous présenter le split-screen, une feature que les fans de la série réclamaient depuis plusieurs années. Aujourd'hui, et à 10 jours de la sortie du jeu, il est question de présenter quelques unes des nouveautés qui seront présentes dans le jeu, comme le mode tutoriel qui a été revu et corrigé, afin d'apprendre les fondamentaux de la course à deux-roues. C'est adapté aussi bien pour les novices que pour les experts, qui vont pouvoir améliorer leurs performances grâce à des aides bien précieuses. C'est aussi l'occasion pour les développeurs de parler de la nouvelle MotoGP Academy, mais aussi du nouveau système de statistiques qui va permettre d'analyser notre façon de jouer et donc de conduire pendant les parties et mieux se réajuster par la suite. Bref, la sortie de MotoGP 22 est calée au 21 avril prochain sur PC, P5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.