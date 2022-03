MotoGP 22 : une vidéo de gameplay en écran splitté à 2 joueurs à découvrir

Puisque la nouvelle saison de MotoGP a démarré le 6 mars dernier (avec la victoire du jeune Enea Bastianini sur Ducati), les développeurs de Milestone ont juge le timing bon pour enfin communiquer sérieusement autour de leur nouveau jeu, à savoir MotoGP 22. Après un premier teaser il y a 15 jours particulièrement dynamique, on a droit aujourd'hui à une pure séquence de gameplay de près de 2'30 min où l'on peut voir le mode multijoueur en écran scindé. C'est l'une des promesses de cet épisode qui permettra de s'affronter à deux joueurs sur un seul et même canapé, une feature réclamée par la communauté depuis des années et qui va enfin prendre vie en 2022. En revanche, Milestone précise que ce split screen ne sera pas proposé dans la version Switch du jeu, sans doute en raison des performance limitées de la console de Nintendo. Autrement, MotoGP 22 devrait proposer des améliorations graphiques, un gameplay plus poussé et plus réaliste et bien sûr, des mises à jour avec ce qui se passe dans la vraie vie.

La sortie de MotoGP 22 est attendue pour le 21 avril 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.