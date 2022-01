Microids : 3 nouveaux jeux Garfield sont en développement, dont un nouveau Garfield Kart Racing

Prolifique en 2021 au point de devoir décalé quelques uns de ses 14 titres à 2022, Microids sera également présent fortement en 2022. Histoire de bien démarrer l'année, l'éditeur français nous annonce que trois nouveaux jeux Garfield sont actuellement en cours de développement. Pas bien étonnant quand on sait à quel point Microids est attaché au chat imaginé par Jim Davis, sans oublier qu'on avait eu droit à un Garfield Kart Racing en 2019 qui malgré ses mauvaises notes s'était plutôt bien vendu. On peut d'ailleurs vous affirmer de source sûre que parmi ces trois jeux prévus, il y aura la suite à Garfield Kart Racing. Dans le communiqué envoyé par Microids, ces trois jeux exploreront des genres très variés et permettront à la famille de pouvoir s'amuser encore avec de matou bien connu du grand public. A noter que l'ensemble de ces titres sont prévus en collaboration avec ViacomCBS Consumer Products.