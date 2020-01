Metro Redux : la version Switch précise son framerate et sa résolution, l'heure du verdict

Bientôt, la très chouette saga Metro débarquera sur Switch et, on ne va pas se mentir, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les possesseurs de la machine. Cette arrivée se fera au travers de Metro Redux, un bundle comprenant les deux premiers jeux de la série 2033 et Last Light : le hic, c'est que les titres de 4A-Games ont la réputation d'être sacrément jolis et, donc, particulièrement gourmands...À l'instar du portage de The Witcher 3, on se demande donc comment les développeurs adapteront leurs bébés sur la console de Big N : bonne nouvelle, nous avons aujourd'hui quelques précisions via le site Wccftech, qui a contacté directement le studio ukrainien. Ce dernier leur a donc précisé que Metro Redux tournera en 720p en mode portable, en 1080p en mode dock, et en 30 images par seconde dans les deux.Bien sûr, on espère que les softs ne souffriront pas de chutes de framerate et, surtout, de trop d'amputations d'assets graphiques. On sera vite fixé dès la sortie prévue le 28 février 2020.