Metro Redux : une vidéo pour célébrer la sortie de la compilation sur Switch

Metro Redux est disponible depuis la semaine dernière sur Nintendo Switch, ce qui explique pourquoi Deep Silver a mis en ligne un trailer de lancement. Comme on pouvait s'y attendre, la vidéo insiste sur le fait que les possesseurs de la console peuvent profiter de la compilation (qui inclut les épisodes 2033 et Last Light) n'importe où, de préférence dans un métro.Pour ceux qui ne jurent que par la technique, on rappelle que le jeu tourne en 720p 30fps en mode portable, et en 1080p 30fps quand la machine est dockée.