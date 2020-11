Metro Exodus : voici les nouveautés sur PS5 et Xbox Series X|S

Splendide sur PC, Metro Exodus n'affichait pas les mêmes graphismes sur PS4 et Xbox One, ce qui a poussé 4A Games a profiter de la puissance des nouvelles machines. La version PS5 Xbox Series X|S va donc offrir un framerate plus élevé, une résolution en hausse, des temps de chargements réduits grâce au SSD, mais aussi l'utilisation du ray tracing afin de vous offrir des ombres toujours plus sombres, afin de faire monter la pression lorsque des mutants rôdent. Sachez que ces fonctionnalités seront disponibles gratuitement via une mise à jour pour ceux qui ont acheté Metro Exodus sur PS4 et Xbox One.