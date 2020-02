Metro Exodus : un trailer de folie pour l'extension "Sam's Story", elle est dispo sur consoles et PC

4A Games vient de sortir Sam's Story, le second et ultime DLC majeur de Metro Exodus. Il met les joueurs dans la peau de Sam, un ancien Marine américain qui tente de quitter l'URSS pour rejoindre son pays et sa famille. Si les novices se demandent ce que fait un G.I au milieu de Moscou, les puristes qui ont lu les livres savent qu'il s'agit en fait d'un des anciens gardes de l'ambassade américaine de Moscou. Pris au piège par la catastrophe nucléaire, Sam s'est réfugié dans le métro où il est devenu un des cadres de l'Ordre des Rangers.

Malgré les années passées sous terre, le rêve de rejoindre sa famille de l'autre côté de l'Atlantique (et d'y trouver plus qu'un wasteland nucléaire) ne l'a jamais vraiment quitté, et est devenu bien réaliste après l'aventure d'Artyom à bord de l'Aurora. Rassemblant ses affaires, notre soldat d'élite se lance donc dans une périlleuse traversée de la ville portuaire de Vladivostok où se trouve le moyen de rentrer aux Etats-Unis : le sous-marin USS Mayflower. Alors que le précédent DLC (The Two Colonels) était une expérience purement linéaire, Sam's Story offre pour sa part une sandbox où il va falloir survivre assez longtemps pour pouvoir faire le grand voyage.