Metro Exodus : 4K, 60fps et Ray-Tracing pour les versions next gen', mais pas que...

Comme beaucoup de jeux qui débarquent sur les nouvelles consoles next gen' que sont les PS5 et les Xbox Series X|S, Metro Exodus va profiter pour s'améliorer techniquement. Grâce à un long message posté sur le site officiel, on apprend que le jeu affichera une résolution 4K, que le framerate tournera à 60 images par seconde, sachant qu'il sera possible d'activer le Ray-Tracing pour des effets et des réflets de toute beauté. Mais ce n'est pas tout, on peut aussi s'attendre à des temps de chargement fortement réduits grâce aux SSD des deux machines, un son spatial et des fonctionnalités propres à la DualSense. Sur PC, on pourra aussi profiter d'un bel update, puisque le jeu va tirer profit des puces graphiques de chez AMD et Nvidia, pour notamment profiter du meilleur du Ray-Tracing. 4A Games prévient sans détour d'ailleurs : le niveau est tellement poussée qu'il va falloir au minimum une carte graphique compatible avec la technologie Ray Tracing. Mieux, le jeu prendra en charge le DLSS 2.0 sur les cartes graphiques NVIDIA, afin de proposer des graphismes encore plus détaillés, mais aussi un framerate et des résolutions d'affichage supérieurs. Sachez pour finir que cette version améliorée de Metro Exodus sera disponible gratuitement sur consoles next gen' et PC aussi.