Metal Gear Solid V : c'est la bande-son la plus écoutée sur Spotify, voici le Top 10

Metal Gear Solid V (143 784 383 lectures) Rock n’ Roll Racing (136 460 467 lectures) Rock Band 3 (94 581 373 lectures) Guitar Hero III : Legends of Rock (87 880 992 lectures) NBA 2K13 (84 910 962 lectures) Guitar Hero II (79 401 584 lectures) Madden NFL 10 (69 261 979 lectures) FIFA 98 : En Route vers la Coupe du Monde (68 885 271 lectures) Madden NFL 2005 (48 020 294 lectures) Grand Theft Auto : Vice City (47 529 812 lectures)





Incontournable plateforme musicale, Spotify est généralement un excellent indicateur des tendances de la société actuelle. Cela concerne évidemment les jeux vidéo, dont les OST et autres compilations de musiques de licences deviennent monnaie courante : récemment, une recherche plutôt intéressante s'est attelée à déterminer les dix bandes-son les plus écoutées de tout le service suédois en se basant sur toutes les musiques comprises dans chaque titre, originales ou provenant d'artistes déjà renommés. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un classement d'albums officiels d'OST, mais plutôt des ensembles de tracks présents dans les jeux vidéo.On retrouve ainsi, à la première, place, Metal Gear Solid V The Phantom Pain qui en plus de rassembler toutes ses propres musiques comprend quelques hits planétaires comme "Take on Me" de a-ha ou "Rebel Yell" de Billy Idol. Il en est de même pour les Guitar Hero ou Madden NFL qui, vous vous en doutez bien, intègrent des chansons à la renommée sans pareille. Bref, voici les dix jeux vidéo comprenant les musiques les plus écoutées sur Spotify, rien que pour vos petites oreilles.