Meet Your Maker : un nouveau trailer et une date de sortie pour le jeu des créateurs de Dead by Daylight

Meet Your Maker, un FPS-builder annoncé au début du mois d'août. Sorte de Mario Maker mais pour un shooter en vue subjective, le titre offre en effet tout un tas d'outils pour que le joueur puisse créer lui-même ses propres niveaux et les partager avec le monde entier. Avec un gameplay basé sur la création et l’infiltration d'avant-postes, Meet Your Maker va faire appel à l'imagination des joueurs en matière de constructions avec l'aide de

Rendu célèbre pour le jeu asymétrique Dead by Daylight, le studio Behaviour Entertainment travaillent surblocs, de pièges et autres gardes personnalisables. Du coup, avec ces aspect créatif, le titre mise sur l'originalité des niveaux, jamais identiques quoi qu'il arrive. Ash Pannell, directeur créatif de Meet Your Maker, en profite pour révéler la date de sortie du jeu, fixée au 4 avril 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One et laisse un message pour les joueurs.

Au nom de toute l'équipe de Meet Your Maker et de moi-même, nous ne pourrions être plus heureux d'avoir la chance de partager une plateforme comme The Game Awards aux côtés des meilleurs de l'industrie. Nous sommes ravis de mettre en lumière le travail acharné de l'équipe de Behaviour Interactif au cours des dernières années, et nous ne pourrions être plus fiers de ce que nous créons. Nous sommes impatients de mettre Meet Your Maker entre les mains de nos joueurs et d'être épatés par leur créativité et leur ingéniosité lorsqu'ils construiront leurs propres Avant-postes, vivront l'émotion des pillages et s'approprieront le jeu en avril 2023.

Voici le nouveau trailer, entièrement en CGI. Pas de gameplay malheureusement.