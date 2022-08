Meet Your Maker : un FPS-builder par les créateurs de Dead by Daylight, trailer et infos

Connu pour le jeu Dead by Daylight, que beaucoup repompe le concept sans vergogne, le studio Behaviour Interactif vient d'annoncer leur nouveau jeu : Meet Your Maker. Il s'agit d'un FPS-builder qui va permettre à n'importe qui de créer son propre first person shooter à l'aide d'outils proposés dans le jeu. Le gameplay repose sur la création et l’infiltration de niveaux indépendants appelés avant-postes. Les joueurs passeront d’un rôle à l'autre en perfectionnant des avant-postes remplis de pièges et d'ennemis, puis en s’équipant pour des combats effrénés et méthodiques lors du pillage des créations d'autres joueurs. Les développeurs ont cependant pris le soin de créer un univers propre avec une histoire inédite où l'on incarne le Gardien, qui n'est autre que l'esclave d'une Chimère, une expérience vivante créée en dernier recours pour sauver la vie sur Terre. Comme on peut le voir sur les images, l'ambiance est plutôt post-apo, limite un monde à l'agonie, avec un objectif précis, se battre pour récupérer le Matériel Génétique pur, la ressource la plus convoitée de la planète et la clé de l’évolution de la Chimère. Make your Maker est attendu pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.