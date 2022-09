Meet Your Maker : le Plasmabow et le Cannonback font leur entrée dans le jeu

Annoncé au début du mois d'août, Meet Your Maker est de retour sous les feux des projecteurs depuis que le studio Behaviour Interactive a publié une nouvelle vidéo, mettant à jour le contenu pour celles et ceux qui ont déjà accés au titre. Trois éléments majeurs ont été rajoutés au jeu, à savoir l’arme Plasmabow, qui n'est autre qu'une arbalète améliorée, possédant une grande capacité de munitions et pouvant se recharger très rapidement. Pratique pour nettoyer des zones infestées de gardes comme nous le disent les développeurs. Le deuxième élément nouveaut de cette mise à jour est le Cannonback, un garde capable de balancer des boules explosives explosifs faisant de très gros dégâts chez l'ennemi, notamment les raiders. Plutôt idéal pour décimer des raids d'ennemis en un seul coup. Enfin, troisième et dernier morceau disponible dans la Toolbox, c'est le Castle Siege Deco Pack, qui offre une skin médiévale à vos décors. On rappelle que Meet Your Maker est un FPS-builder accessible en Early Access, tandis que la version complète arrivera en 2023.