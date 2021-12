Massacre à la tronçonneuse : un jeu d'horreur au gameplay asymétrique par les créateurs de Vendredi 13

Les annonces ont été particulièrement nombreuses lors des Game Awards 2021 et parmi les nouveautés révélées, il y avait Massacre à la tronçonneuse, connu aussi sous le nom de The Texas Chainsaw Massacre en VO, et qui va faire l'objet d'une adaptation en jeu vidéo. Bien sûr, il s'agira d'un jeu d'horreur, mais qui proposera un gameplay asymétrique, dans la même veine que Vendredi 13 : The Game sorti en 2017. Pas vraiment étonnant quand on sait qu'il s'agit de la même équipe derrière, à savoir Gun Interactive qui a mandaté le studio Sumo Nottingham, en remplacement du studio IllFonic. Comme d'habitude, un joueur incarnera Leatherface qui devra poursuivre ses victimes dans des environnements sombres et inquiétants. Ils devront en effet survivre aux assauts du tueur en série et devront travailler de concert pour lui échapper. Pour le moment, on ne sait pas grand chose du gameplay et la bande-annonce révélée lors des Game Awards était là pour nous plonger dans cette ambiance lugubre. On attend plus d'informations, comme la date de sortie et les plateformes concernées.