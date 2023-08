Massacre à la tronçonneuse : après 2 ans d'attente, le jeu est disponible, trailer final

Après deux années d'attente et de teasing tranquille, le jeu vidéo Massacre à la Tronçonneuse est enfin disponible ! De quoi se relancer dans ce jeu de survie au gameplay asymétrique, inspiré de Dead by Daylight et plus récemment Vendredi 13. Il est vrai que les films d'horreur se prêtent bien à l'exercice et le principe ici sera le même : échapper à Leatherface. Comme dans le film, nos 4 victimes vont devoir trouver des outils et s'unir pour échapper à la tronçonneuse de cet homme issu d'une famille de cannibales et qui adore faire un masque avec la peau de ses victimes. Un trailer de lancement a évidemment été posté et voici le résultat.Massacre à la tronçonneuse (Chainsaw Massacre) est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.