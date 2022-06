Massacre à la tronçonneuse : le jeu dévoile son 1er trailer de gameplay, c'est en 4K et non censuré

Aperçu trop brièvement dans l'extended showcase de Microsoft il y a quelques jours, The Texas Chain Saw Massacre (ou Massacre à la tronçonneuse en VF) nous fait le plaisir de revenir dans un trailer de gameplay un peu plus consistant. Dans la même lignée des jeux tels que Dead by Daylight, Vendredi 13 et autres joyeusetés un peu gores, il est question d'un jeu multijoueur au gameplay asymétrique où s'affrontent le tueur en série et un groupe de jeunes adolescents qui doivent courir et se cacher pour leur vie. Comme d'habitude, le terrain de jeu se résume à des arènes semi-ouvertes pour que la partie de cache-cache soit suffisamment prenante pour ne pas se faire massacrer dès les premières minutes de jeu. Le communiqué de presse nous apprend en revanche que ce n'est Illfonic qui est aux commandes du jeu, mais les Angles de Sumo Nottingham, qu'on connaît pour avoir fait les jeux de courses Team Sonic Racing il y a quelques années. La sortie de Massacre à la tronçonneuse est attendue pour 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.