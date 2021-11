Marsupilami Le Secret du Sarcophage : un trailer de lancement qui sent bon les vacances d'été

Disponible depuis maintenant 24 heures, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage fait comme tous les jeux qui sortent dans les bacs, il s'offre un trailer de lancement. Microids vient en effet de publier la dernière bande annonce promotionnelle autour du jeu pour nous rappeler de la disponibilité de son titre, mais aussi de replonger dans l'ambiance estivale de cette aventure agréablement surprenante. Avec ses graphismes colorés et chatoyants qui vont nous emmener à Palombie, on a comme l'impression de partir en vacances, et dans ces temps un pau mausades, ça ne fait pas vraiment de mal. Le trailer nous permet également d'avoir un aperçu des mécaniques de gameplay, qui s'inspire de Donkey Kong Country : Tropical Freeze, avec plein de mouvements et d'actions possible à faire avec ces marsupiaux agiles et rapides. Tiens d'ailleurs, si vous avez loupé notre verdict sur le jeu, sachez que notre test de