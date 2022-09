Marsupilami Le Secret du Sarcophage revient avec 10 niveaux gratuits en plus, direction la Préhistoire

Très belle surprise sortie le 16 novembre 2021 (il y a déjà bien un an, ça file !), Marsupilami : Le Secret du Sarcophage avait un défaut majeur : sa trop courte durée de vie. Vingt-huit niveaux répartis en seulement trois mondes, le jeu de Microids se terminait en une petite après-midi, laissant un arrière-goût d'inachevé. On pensait qu'il faudrait attendre une suite pour retrouver nos trois petites bestioles à la queue en tire-bouchon, mais c'était sans compter cette annonce inattendue. Dès le 17 novembre prochain, soit un an pile poil après la sortie du jeu, il sera possible de profiter d'une mise à jour gratuite, rajoutant un monde supplémentaire. Une extension composée de 10 niveaux en plus et qui va nous emmener chez les dinosaures. On aurait aimé un nouveau trailer à cette occasion, mais il va falloir se contenter de ces captures d'écran toujours très colorées. Mais ce n'est pas tout, Microids nous informe également de l'ajout de 2 modes de jeu : Chrono et Cataclysme, et ce dernier permettra d'affronter de nouveaux ennemis et de partir à la recherche des éléments cachés non fossilisés afin de débloquer tous les succès. Plutôt sympa.