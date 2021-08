Marsupilami Le Secret du Sarcophage : enfin du gameplay, ça ressemble à Donkey Kong, Sonic et Ori à la fois

Plus de trois mois après son reveal accompagné de quelques screenshots, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage daigne enfin montrer son tout premier trailer. Et force est de constater que Microïds a fait les choses plutôt bien, puisque pendant près de 2 minutes, on a un condensé du gameplay qui nous attend dans ce jeu de plates-formes. Et en l'espace de quelques secondes, on se rend compte que les développeurs d'Ocellus Studio ont puisé leur inspiration du côté des meilleurs. Sonic, Mario, Donkey Kong et même Ori, on retrouve en effet des features propres à ces titres et qui ont été revisités pour coller à l'univers du plus célèbre des marsupiales. Grâce à sa longue queue (pas de mauvais esprit svp), notre animal peut bondir très haut, s'accrocher à des parois et des éléments, frapper les ennemis, mais aussi courir à vive allure. Côté graphismes, l'option 2.5D a été choisie et le résultat est assez joli, avec un univers bien coloré, propre à celui de la BD, d'autant qu'on devrait voir du paysage grâce à des environnements variés.La sortie de Marsupilami Le Secret du Sarcophage est attendue pour le 16 novembre 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.