Marsupilami Le Secret du Sarcophage : un monde entier de 10 niveaux offert en DLC, voici le trailer

Sorti il y un an, le 16 novembre 2021, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage fut une véritable belle surprise de la part de Microids, qui avait d'ailleurs obtenu la note de 15/20 label Coup de Coeur dans nos colonnes. Jeu de plateformes qui empruntait beaucoup à Donkey Kong Country, le titre développé par Ocellus Studio avait un gros défaut majeur : sa durée de vie. Avec seulement trois mondes répartis sur 26 niveaux, le jeu pouvait se terminer en une journée pour les plus téméraires. Microids en avait visiblement conscience et nous a préparé en secret total un DLC pour enrichir un peu plus le contenu. Résultat : un monde supplémentaire composé de 10 niveaux dans un univers rempli de dinosaures, voilà de quoi être ravi. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que ce DLC est totalement gratuite. Joli geste de la part de Microids. Voici le trailer de ce monde inédit supplémentaire.