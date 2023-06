Like a Dragon Gaiden : du gameplay et une date de sortie, ça arrive bientôt !

ike a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name était bien au Summer Game Fest 2023 pour nous présenter du gameplay inédit. Kazuma Kiryu rempile donc, mais l'histoire veut qu'il agisse incognito, en portant des lunettes, se baladant sappé comme un salaryman et surtout se faisant appeler Joryu. Mais l'envie de défendre la veuve et l'orphelin est évidemment trop forte pour lui, et notre yakuza préféré va faire parler les poings et les kicks dans les rues de Kabukicho une fois encore. Comme la fiche technique l'a annoncé, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name offrira deux techniques de combat, Yakuza et Agent, chacune disposant de ses attaques et combos spécifiques. SEGA a profité de ce nouveau trailer pour annoncer l'arrivée du jeu le 9 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.





Le PlayStation Store avait éventé la surprise 24 heures plus tôt : L

Les joueurs qui précommanderont le jeu accéderont au pack combattant légendaire comprenant les yakuzas légendaires ci-dessous, que les joueurs pourront affronter dans l'arène de combat :

• Goro Majima, le Chien enragé de Shimano

• Taiga Saejima, le Tueur des 18

• Daigo Dojiman, 6e président du clan Tojo