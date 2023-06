Like a Dragon Gaiden : le PlayStation Store a fait fuiter des images et des détails sur le jeu

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name n'avait plus donné aucun signe de vie. Mais il semblerait que le jeu de SEGA soit présent au Summer Game Fest de ce soir, surtout si l'on se fie aux détails qui ont fuité en raison du PlayStation Store qui n'a pas suffisamment sécurisé ses accès. Plusieurs choses sont en effet apparues en ligne, à commencer par des screenshots inédits que nous vous proposons de découvrir, et qui permettent de constater qu'on retrouvera l'ambiance du Kabukicho moderne. Toute la description du jeu a même été révélée et l'on apprend que dans cette histoire,

Annoncé en septembre dernier, en amont du Tokyo Game Show,Kazuma Kiryu a simulé sa propre mort, a abandonné son nom pour protéger sa famille et se fait appeler sous le nom de code "Joryu". Mais un personnage mystérieux va tenter de le faire sortir de sa planque.

Ce Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name permettra de choisir parmi deux styles de combat différent : Yakuza et Agent. Le style Yakuza génère de la peur chez les ennemis via des attaques et des mouvements extrêmement agressifs alimentés par la force de Kiryu. La technique "Agent" fait plutôt la part belle à la vitesse, tout en utilisant une série de gadgets de haute technologie comme des fils électriques pour étourdir les ennemis puis les faire valdinguer. Au joueur d'adapter sa stratégie et d'utiliser son style de combat avec intelligence. SEGA précise que si les utilisateurs possèdent déjà la version PS4, ils pourront bénéficier de l'upgrade PS5 sans frais supplémentaires. Royal.