Like a Dragon Gaiden : encore un autre épisode pour nous préparer à Yakuza 8

Après avoir surpris tout le monde avec l'annonce de Like a Dragon Ishin, le remaster de Yakuza Ishin sorti uniquement au Japon en 2014, puis confirmé l'arrivée de Yakuza 8, renommé en Like a Dragon 8, SEGA et le Ryu Ga Gotoku Studio avaient une autre surprise de taille. Il s'agissait d'un troisième jeu de cette fructueuse franchise, répondant au nom de Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name. Derrière ce titre à rallonge se cache une volonté de nous raconter le retour de Kazuma Kiryu alors qu'il était censé avoir raccroché et passer le flambeau à Ichiban Kasuga dans Yakuza 7. L'idée est donc de raconter ce qui est arrivé au personnage entre Yakuza 6 et Yakuza 7, et ainsi nous préparer à son grand retour dans l'épisode 8 avec ses cheveux grisonnants. Dans la vidéo qui accompagne cette annonce, on constate que notre beau brun s'est retiré dans une espèce de maison spirituelle, mais son passé va évidemment le rattraper. En attendant d'en savoir davantage, sachez que ce Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name est d'ores et déjà annoncé pour l'année 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ça ne chôme pas du côté Ryu Ga Gotoku Studio.