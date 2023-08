Like a Dragon Gaiden : 7 min de vidéo commentée, il y a des passages au cabaret en live-action

A quelques heures du coup d'envoi de la gamescom, SEGA a décidé de mettre un coup de projecteur sur Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, dont la date de sortie est toujours attendue pour le 9 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Il s'agit d'une grosse vidéo (plus de 7 min) dans laquelle les développeurs commentent ce qui se passe à l'écran. Storytelling, gameplay, séquence coquine en live-action dans les cabarets, tout est passé en revue. Cet épisode semble suivre la ligne de conduite des précédents épisodes, qui promet des combats toujours aussi violents, le retour de Kazuma Kiryu et bien d'autres choses encore. A noter que les joueurs pourront mieux découvrir Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name avec une démo jouable lors de la gamescom 2023 à Cologne, en Allemagne, cette semaine.