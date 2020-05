Les Schtroumpfs : Microïds annonce un nouveau jeu, les petits bonshommes bleus de retour

Microïds annonce par le biais d'un communiqué officiel que les Schtroumpfs vont faire leur grand retour en jeu vidéo. On nous promet une production réalisée en 3D et orientée action-aventure. Développé par OSome Studios (Astérix et Obélix XXL3, White Night), le titre proposera aux joueurs de se plonger dans l'univers des BD de Peyo, seul ou à plusieurs, sans que l'on sache vraiment comment le tout va s'articuler. Il ne reste plus qu'à patienter pour savoir quand le jeu sortira, et sur quelles plateformes.



Rappelons que le dernier jeu consacré aux petits personnages bleus était sorti en 2017 sur 3DS grâce aux soins d'Ubisoft.