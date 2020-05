LEGO Star Wars La Saga Skywalker : LucasArts promet un grand nombre de personnages jouables

Craig Derrick (LucasArts Entertainment). Lorsque nous choisissons des protagonistes pour un jeu de cette envergure, nous regardons chaque film de la saga et essayons d'en intégrer le plus grand nombre possible. Cela dit, c'est souvent lié à l'histoire ainsi qu'au rôle du personnage dans les quêtes et la progression du jeu. Bien sûr, tous les héros et les antagonistes principaux sont présents, des seconds rôles également, ainsi que quelque surprises."Cet entretien a également été l'occasion de préciser qu'il serait possible de débuter l'aventure par l'épisode que l'on souhaite. "Laisser le choix au joueur est un principe important à nos yeux", a confié Jonathan Smith, directeur de la stratégie et chef de production (TT Games). "Nous avons tous nos épisodes favoris dans lesquels on a envie de se plonger tout de suite, mais certains pourraient très avoir envie de débuter par la nouvelle trilogie, a ajouté Craig Derrick. Et puis, nous avons remarqué que la plupart des gens souhaitaient commencer par le début de la saga pour en découvrir les origines."Enfin, les développeurs garantissent que les moments iconiques de la franchise ont été reproduits avec une grande fidélité, ce qui devrait certainement ravir les fans. On rappelle que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker intégrera les neuf films canoniques et qu'il est prévu sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.