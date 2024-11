L'Amerzone : Microids repousse le jeu à 2025 et donne des explications

Il devait sortir cette fin d'année, afin de clôturer le fiscal de Microids, mais le jeu L'Amerzone Le Testament de l'Explorateur est désormais repoussé. C'est le compte Twitter du jeu en question qui l'annonce avec un message pour expliquer ce report de calendrier. Le pitch, c'est le même que d'habitude pour tout jeu qui est retardé : le besoin de peaufiner pour offrir la même expérience possible. Il faut dire que l'équipe a coeur de rendre hommage correctement à la dernière oeuvre de Benoît Sokal, lui qui nous a quittés il y a quelques année. On rappelle qu'il s'agit en effet d'un remake de son jeu d'origine sorti il y a 25 ans.









Chers fans d'Amerzone,





Nous souhaitons partager avec vous une nouvelle importante concernant la sortie d'Amerzone : The Explorer's Legacy. Initialement prévu pour novembre 2024, le jeu sera repoussé de plusieurs mois, prévu pour le deuxième trimestre 2025. Nous avons pris cette décision afin de garantir aux joueurs une expérience de jeu optimale et une immersion complète dans cette aventure hors du commun. Il reste encore du travail de notre côté pour que le jeu soit tel que nous l'imaginons : un vibrant hommage à Benoit Sokal et à son œuvre, mais aussi un parcours initiatique que les joueurs débutants comme initiés pourront (re)découvrir dans les meilleures conditions possibles sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.





Nous vous tiendrons régulièrement informés, restez connectés !

Nos plus sincères excuses pour ce décalage.

—Microids



On imagine que la date de sortie sera affinée dans les prochains mois, sachant que connaissant les méthodes de l'éditeur de Rosa Parks, ce sera annoncé last minute.