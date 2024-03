L'Amerzone de Benoît Sokal : Microids prépare un remake pour 2024, premier trailer

La 5è cérémonie des Pégases a permis de remettre de nombreux prix au jeu vidéo français, mais aussi d'avoir quelques annonces inédites. Ce fut le cas avec L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, qui n'est autre que le remake du jeu de Benoît Sokal qui était sorti en 1999 sur PC et PS1. Car bien avant que le créateur de la saga Syberia ne développe l'histoire de Kate Walker, l'auteur belge avait imaginé le monde de l'Amerzone où la nature a repris ses droits. 2024 sera l'année des retrouvailles grâce à ce remake développé par Microids Studio Paris sur PC, PS5 et Xbox Series. Si la plastique a été entièrement revue pour convenir aux canons d'aujourd'hui, le gameplay sera vraisemblablement assez proche de celui de l'époque, avec une vue subjective et des déplacements très lents, pour ne pas dire par séquences établies. Cela dit, Microids nous annonce des puzzles repensés ainsi que des énigmes inédites, histoire que les fins connaisseurs du jeu original puissent être également surpris. Avec plus d'un million de copies vendues dans le monde à sa sortie en 1999, L'Amerzone fait donc partie des petits succès de Benoît Sokal que les anciens joueurs, comme la nouvelle génération, vont pouvoir redécouvrir.