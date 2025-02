L'Amerzone : date de sortie et démo gratuite sur PS5 et Xbox Series du prochain jeu de Microids...

L'Amerzone Le Testament de l'Explorateur, le remake du jeu de Benoît Sokal, et c'est le 24 avril prochain qu'on pourra le découvrir. Enfin pas tout à fait, puisqu'on peut d'ores et déjà avoir un aperçu du jeu en téléchargeant la démo jouable que Microids vient de mettre à disposition des joueurs sur PS5 et Xbox Series. L'éditeur français annonce d'ailleurs que toute sauvegarde faite sur la démo sera automatiquement transférable dans le jeu complet. Une bonne manière de voir ce que Microids Studio Paris a cuisiné ces dernières années pour remettre au goût du jour un monument du point & clic old school. Si toute la technique a été retravaillé, ce n'est pas le cas du gameplay qui est resté dans son jus de l'époque. Concernant l'histoire, rien n'a changé non plus, on va endosser le rôle d'

L'attente a pris fin pour les amoureux de point & clic à l'ancienne, puisque Microids vient de révéler la date de sortie deun journaliste qui va explorer un monde qui lui est inconnu, entre phare reculé, oiseaux Blancs et hydraflot. Sortie calée au 24 avril 2025 donc.