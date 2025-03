L'Amerzone : comparatif entre le jeu d'origine (1999) et le remake (2025), ça n'a plus rien à voir

Le Testament de l'Explorateur va finalement arriver le 24 avril prochain, soit le même jour que Clair Obscur Expedition 33. Fort heureusement, les deux titres n'ont rien en commun et ne vise pas du tout le mêm public. Avec L'Amerzone Le Testament de l'Explorateur, l'objectif est de séduire tous les amateurs de point & click à l'ancienne et tous les gens qui sont sensibles à l'univers de Benoit Sokal, puisqu'il s'agit de revisiter l'une de ses premières oeuvres dans le jeu vidéo. Histoire de nous prouver à quel point la restauration est totale, Microids nous propose de découvrir cette vidéo comparative entre le jeu d'origine de 1999 et ce remake fait avec le moteur Unity de 2025. Tout a été refait from scratch comme on dit, avec un rendu visuel vraiment saisissant.









Microids en profite pour détailler le contenu des éditions deluxe numérique et la version collector pour les 25 ans du jeu, qui contiendra un Media Book, afin de rendre hommage au travail graphique réalisé par Benoît Sokal en 1999, ainsi que les nouveaux travaux réalisés par Microids Studio Paris.







Après avoir été repoussé à une date ultérieure en novembre 2024, le remake de l'Amerzone, sous-titré