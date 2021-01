Konami se restructure, mais n'a pas (encore) fermé son pôle jeux vidéo, explications

Figure incontournable du jeu vidéo dans les années 90, principalement à l'ère des Super Nintendo et Megadrive, Konami a depuis un petit moment diminué son activité autour du gaming pour étendre ses activités à d'autres secteurs, comme le sport et les fitness centers qui rencontrent un vif succès au Japon. Dans un récent communiqué de presse dédié aux investisseurs, la firme nippone a annoncé un plan de restructuration en interne avec la dissolution de plusieurs pôles de production, à savoir les pôles 1, 2 et 3. L'idée derrière cette manoeuvre est en effet, je cite, de "répondre au marché rapide qui nous entoure." Très rapidement, l'information comme quoi Konami mettait fin à ses productions liées aux jeux vidéo ont circulé sur les Internets, ce qui a poussé l'éditeur japonais à prendre la parole. C'est auprès de confrères de IGN.com que Konami a donné plus de détails concernant cette réorganisation au sein de la société.





L'annonce fait référence à une restructuration interne, et elle comprend la consolidation des divisions de production. Nous n'avons pas 'fermé' notre division de jeu vidéo.

Il faut bien s'attarder sur les guillemets qui sont utilisés sur le terme "fermer" puisque même si le secteur d'activité autour du jeu vidéo ne semble pas totalement arrêter, on observe avant tout que du côté des dirigeants, le jeu vidéo n'est aucun cas plus une priorité. Si PES, Metal Gear Solid et Silent Hill sont les deux dernières licences fortes du groupe, les deux dernières qu'on vient de citer ne donnent plus vraiment signe de vie. Espérons que Konami ait d'autres ambitions côté jeux vidéo car il serait triste de voir disparaître un mastodonte du paysage vidéoludique.