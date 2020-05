John Wick : le producteur des films veut faire une série TV sur My Friend Pedro !

La vie est pleine de surprises. Alors que John Wick 4 vient d'être repoussé à cause d'un certain COVID-19, l'une des têtes pensantes de la saga, Derek Kolstad, ne compte certainement pas s'asseoir sur ses lauriers : non content d'être le producteur et le scénariste des différents films, l'homme planche actuellement sur une série TV, The Continental, et semble puiser encore un peu plus dans le jeu vidéo pour un futur projet... sur My Friend Pedro. Et pas que !



Dans un entretien avec ComicBook, il a ainsi révélé vouloir "proposer le pitch de séries télévisées sur My Friend Pedro et Bendy and the Ink Machine", avouant même que des post-it concernant ces deux adaptations traînaient actuellement sur son bureau. Bien sûr, rien ne confirme que Derek Kolstad aura le feu vert mais étant donné le succès des films de Keanu Reeves, c'est peut-être plutôt bien parti pour lui.





My Friend Pedro, ou ce formidable jeu d'action-plateforme survenu l'année dernière dans lequel un redoutable assassin tue à outrance, effectuant chorégraphie sur chorégraphie sur les conseilles d'une... banane. Hormis le côté loufoque, il faut dire que l'on reconnait assez bien le style à la John Wick. Quant à Bendy and the Ink Machine, c'est une autre histoire puisqu'il s'agit là d'un FPS particulièrement sombre inspiré des vieux dessins animés, la violence en prime : bref, on ne devrait pas être trop dépaysés.