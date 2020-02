My Friend Pedro : le jeu bientôt porté sur PS4 ?

Disponible depuis l'année dernière sur PC, Nintendo Switch et Xbox One, My Friend Pedro pourrait être porté sur PS4. C'est en tout cas ce que suggère la dernière classification du PEGI , où le titre de DeadToast Entertainment se voit attribuer un "16". On espère que Devolver Digital confirmera tout ça avec, pourquoi, une date de sortie.En attendant, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du jeu, on leur conseille de jeter un oeil à notre test qui montre que même un studio composé d'une seule personne est capable de pondre une production sympa.