Jet Set Radio : la franchise bientôt de retour ? Le compositeur des jeux sème le doute

JET SET RADIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO — HIDEKI NAGANUMA | 長沼 英樹 (@Hideki_Naganuma) 3 mai 2020

Jet Set Radio, en voilà une de franchise particulièrement culte pour laquelle notre amour ne faiblira probablement jamais. Adulé par la presse et le public lors de sa sortie en 2000 sur Dreamcast, le jeu de Smilebeat fut pourtant, à l'image de la console de SEGA, un échec commercial cuisant. On dit souvent que cette gamelle n'a fait que renforcer son statut d'icône - c'est sans doute vrai - et malgré la suite Future en 2002 et un remaster HD dix ans plus tard, force est de constater que la saga est désormais à l'abandon. Et si... ce n'était pas tout à fait le cas ?Hideki Naganuma, le compositeur de bien des tracks des OST sacrément branchées des deux épisodes, vient tout juste de semer le doute sur Twitter : le Japonais s'est mis à "hurler" sans raison le nom du célèbre jeu depuis son compte certifié. Simple hommage nostalgique ou véritable teasing d'un retour imminent ? À deux petits jours d'un Inside Xbox dont on nous promet monts et merveilles , forcément, les bruits de couloirs s'amplifient et la communauté prie pour une suite, un remake, un reboot ou quoique ce soit concernant la fameuse station pirate. À vrai dire, nous aussi croisons les doigts. Un petit coup de funk pour se préparer ou, simplement, se remémorer les vieux moments de ride ?