Japan Expo 2026 : les créatifs de Persona seront au salon pour rencontrer le public

Après avoir confirmé la présence de plusieurs éditeurs majeurs, Japan Expo 2026 continue de dévoiler son programme et c'est désormais du côté de SEGA et d'ATLUS qu'il faut tourner notre regard. Le salon franco-japonais vient en effet d'annoncer la venue de trois figures importantes de la licence Persona, qui participeront à plusieurs animations les 9 et 10 juillet prochains au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Les visiteurs auront ainsi l'occasion de rencontrer Kazuhisa Wada, Shigenori Soejima et Atsushi Nomura à travers des séances de dédicaces, des conférences et même une démonstration de dessin en direct.









Figure incontournable de la franchise depuis plusieurs années, Kazuhisa Wada occupe aujourd'hui le poste de General Producer au sein de l'équipe Persona. Après avoir travaillé comme designer principal sur plusieurs épisodes de la saga, il supervise désormais les projets liés à la licence, dont le très attendu Persona 4 Revival. De son côté, Shigenori Soejima est sans doute l'un des artistes les plus emblématiques d'ATLUS. Responsable de l'identité visuelle de nombreux jeux comme Persona 3, Persona 4, Persona 5, Catherine ou encore Metaphor: ReFantazio, il participera notamment à une session de live drawing qui devrait attirer de nombreux fans. Enfin, Atsushi Nomura, Business Producer de l'équipe Persona, sera également présent. Il supervise les aspects liés à la production et à la stratégie de la franchise et a notamment travaillé sur Persona 5 Tactica ainsi que sur les rééditions de Persona 4 Golden et Persona 3 Portable.





Le programme des invités Atlus à Japan Expo 2026





Jeudi 9 juillet

Séance de dédicaces : 10h45 à 11h30

Live drawing de Shigenori Soejima : 14h30 à 15h00





Vendredi 10 juillet

Séance de dédicaces : 13h00 à 14h00

Session de questions-réponses avec les trois invités : 15h30 à 16h30





Vous savez tout !











