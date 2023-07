Inspecteur Gadget Mad Time Party : le gameplay révélé, c'est visuellement pauvre...

Inspecteur Gadget Mad Time Party a finalement daigné montrer son gameplay. Comme d'habitude avec Microids, c'est une très courte vidéo (moins de 30 secondes) qui a été lâchée et qui présente rapidement et brièvement les mécaniques de gameplay qu'on verra dans ce jeu familial. Le choix d'en faire un party-game est effectivement quelque chose d'assez discutable, mais sans doute peu coûteux pour l'éditeur français, qui continue de surfer sur la nostalgie de nos vieux dessins animés pour faire craquer les quarantenaires et plus, désormais parents à leur tour. Un total de 16 mini-jeux sont annoncés (oui, c'est peu) et en 25 secondes, difficile de se faire un avis sur les défis qui sont proposés. En revanche, on peut se faire un premier avis sur les graphismes, assez sommaires, et qui donnent effectivement d'avoir l'impression d'avoir affaire à un jeu mobile. Petit lot de consolation, la bande-son a été chapeautée par Tanis Chalopin, la fille du créateur de l'Inspecteur Gadget, Jean Chalopin.La sortie d'Inspecteur Gadget Mad Time Party est attendue pour le 14 septembre 2023 en version physique et numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, et en version numérique sur Steam, PlayStation 4, Xbox One/Xbox Series X|S. Sur PlayStation 4, la version physique sortira le 29 septembre 2023. Oui, c'est complexe.