Inspecteur Gadget : Microids dévoile un jeu vidéo familial, premières images et infos

Rien ne semble pouvoir arrêter Microids et son insatiable envie de conquérir le monde, et le coeur des joueurs quarantenaires. Parmi les nombreux jeux que l'éditeur sort de sa besace tous les 2 mois, voilà qu'on apprend l'existence d'un jeu vidéo Inspecteur Gadget. Sous-titré "Mad Time Party", il s'agit d'un party-game familial qui permet de réunir petits et grands autour d'un titre convivial, amusant et pas prise de tête. Ce n'est évidemment pas forcément le genre de jeu qu'on attendait pour l'Inspecteur Gadget, mais c'est ainsi. Développé par Smart Tale Games, le titre est jouable jusqu'à 4 joueurs, où l'on devra lancer des missions festives en rentrant en contact avec des personnages clefs de la série tels que le Chef Gontier, Sophie ou les agents de MAD.







Dans la peau de l'Inspecteur Gadget, le joueur va pouvoir se balader dans Métroville, malheureusement tombé sous le contrôle du Docteur Gang. Afin de sauver la ville, l’Inspecteur Gadget doit utiliser une machine à remonter le temps pour retourner dans le passé. Malheureusement, celle-ci tombe en panne et les ancêtres du célèbre inspecteur se retrouvent téléportés dans le présent. Il va donc falloir explorer la ville, défier les ancêtres de l’Inspecteur Gadget et récupérer les pièces manquantes de la machine. Les quêtes sont proposées sous forme de mini-jeux pour débloquer les boulons nécessaires à sa réparation. Le jeu proposera au lancement 16 mini-jeux (c'est peu pour le genre) mais on espère que Microids proposera des mises à jour gratuites par la suite.



La sortie de l'Inspecteur Gadget : Mad Time Party est attendue pour cet automne sur PC, Nintendo Switch, PS5 et PS4.