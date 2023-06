Inspecteur Gadget Mad Time Party : le jeu sortira en deux temps, voici les dates

Inspecteur Gadget : Mad Time Party nous revient avec sa date de sortie, ou plutôt ses dates de sorties. On apprend en effet que le jeu sortira en deux temps, d'abord le 14 septembre 2023 dans ses versions PC et PS5, tandis que le reste des plateformes devront patienter jusqu'a 29 septembre prochain. Un décalage de quelques semaines qui n'est malheureusement pas expliqué dans le communiqué envoyé par Microids. L'éditeur français n'a pas non plus dévoile de vidéos sur ce party-game très familial au budget sans doute peu élevé quant on voit le résultat visuel du titre. Optant pour un rendu cel-shaing un brin cache-misère, le titre a choisi le party-game pour éviter un développement trop lourd. C'est d'ailleurs développé par Smart Tale Games, un studio français basé à Montpellier qui a déjà travaillé en renfort pour d'autres productions de l'éditeur, tels que Green Adventure, Marsupilami, Gear.Club ou bien encore MyBaby. Autrement, on a le droit à un nouvel artwork du jeu, le même qui a été utilisé pour la jaquette. Le visage de Sophie, c'est quelque chose...