Hot Wheels Unleashed : enfin du gameplay dans un trailer qui fuse à toute vitesse

Annoncé il y a peu, Hot Wheels Unleashed résulte déjà d'une bonne humeur évidente qui renoue avec de vieux souvenirs. Pour ce tout nouveau projet, c'est Milestone qui en assure le développement et l'édition et la firme promet de nombreux véhicules nerveux sur des circuits miniaturisés, traversant toutes pièces de la maison : on avait déjà eu un premier trailer mais l'heure est désormais venue pour du gameplay en bonne et due forme.L'occasion d'admirer la conduite résolument arcade des fameuses petites voitures et, également, un level design qui permettra de multiples embranchements et même quelques raccourcis osés. Notons que Gamestop a également pu mettre la main sur du gameplay inédit, que voici ci-dessous.Hot Wheels Unleashed sortira le 30 septembre prochain sur toute une foule de supports : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Comme ça, il y en aura pour tout le monde.