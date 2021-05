Hot Wheels Unleashed : une vidéo consacrée au campus universitaire, il y a un labo de chimie

Hot Wheels : Unleashed refait surface à travers une vidéo inédite fraîchement mise en ligne par Milestone. L'occasion de découvrir l'un des environnements du jeu, à savoir le campus universitaire. " Avec pour décor une université américaine typique, le campus est un environnement complexe qui se compose d’un hall principal relié à trois pièces : la bibliothèque, la salle de classe et le labo de chimie, est-il expliqué dans le communiqué. Les joueurs pourront créer des circuits dont les pièces seront connectées au hall ou au puits d’aération. Davantage d’environnements et de voitures seront dévoilés dans les prochains mois."



Par ailleurs, le trailer permet de faire connaissance avec 7 nouveaux véhicules qui figureront parmi la soixantaine que l'on pourra piloter dès le lancement du jeu : Street Wiener, Total Disposal, Power Rocket, Skull Crusher, Tanknator, Winning Formula, Exotique. Enfin, n'oublions pas que Hot Wheels : Unleashed se déclinera au moins en deux éditions :



DAY ONE EDITION



Le jeu complet Hot Wheels Unleashed ;

Le DLC HOT WHEELS - Sportscars Pack qui donnera accès à 2 véhicules supplémentaires en jeu : Track Manga et GT-Scorcher.



CHALLENGE ACCEPTED EDITION

Le jeu complet Hot Wheels Unleashed ;

Un modèle réduit Bone Shaker avec une livrée exclusive ;

Un Steelbook ;

Le HOT WHEELS Pass Vol. 1 qui donne accès à 15 véhicules, 25 objets de personnalisation, 4 pièces de circuit et une extension thématique ;

Un poster double face.