Guild Wars 2 : une 4è extension annoncée grâce au succès de End of Dragons

Alors que Guild Wars 2 s'apprête à fêter ses 10 ans d'existence, NCSoft et le studio coréen ArenaNet vient d'annoncer la production d'une quatrième extension, un mois seulement après la sortie de End of Dragons, qui jouit d'un succès et d'une popularité quasi inattendue. Les chiffres exacts ne sont pas encore révélés, mais d'après le studio, le nombre de joueurs actif a doublé en trois ans, ce qui rend les développeurs particulièrement émus et reconnaissants envers cette communauté qui leur est fidèle et surtout grandissante.

L’équipe de développement s’est impliquée corps et âme dans cette extension, dont l’intégralité de l’élaboration a eu lieu au cours d’une des périodes les plus difficiles de nos vies. Nous ne pouvons pas remercier suffisamment l’équipe pour tout son travail acharné, son sens du détail et son dévouement envers le studio, la franchise et nos fans. Nous souhaitons également présenter nos remerciements à vous, notre communauté : sans votre soutien et votre confiance, nous ne serions pas ici.

Histoire d'essayer de toucher un public encore plus large, Guild Wars 2 va prochainement arriver sur Steam, avec une compatibilité avec DirectX11, mais pour le moment, aucune date de sortie sur la plateforme de Valve n'a été communiquée. Les développeurs souhaitent une intégration parfaite, sans le moindre heurt et se donne donc le temps et les moyens de le faire. En parallèle, le contenu pour End of Dragons sera évidemment enrichi et une feuille de route pour 2022 a été dévoilée. On constate l'ajoute de nouveaux modes de jeu, de défis par le biais de festivals, mais aussi des réajustements de gameplay, mais aussi une meilleure et plus fréquente communication pour rendre l'expérience toujours plus agréable pour les joueurs.

Voici un aperçu des dates des principales mises à jour sur les 3 prochains mois.