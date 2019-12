ArenaNet : le studio derrière Guild Wars travaille sur un nouveau jeu d'action, premières infos

On connait surtout ArenaNet pour son travail sur l'impressionnante saga Guild Wars, dont le deuxième et dernier opus est sorti en 2012. Alors que la communauté du célèbre MMORPG se questionne sur l'arrivée d'une suite, on apprend que le studio travaille sur, visiblement un tout autre projet : c'est en tout cas ce qu'annonce une offre d'emploi de l'entreprise, recherchant directeur artistique avec au moins dix ans d'expérience pour... "un jeu d'action fantasy à la troisième personne sur consoles".Une seule phrase qui en dit déjà bien long : oui, ArenaNet bosse bien sur un nouveau titre et celui devrait, a priori, débarquer sur consoles de salon. Il ne reste plus qu'à savoir lesquelles, étant donné que la nouvelle génération débarquera fin 2020 et s'il s'agit d'une nouvelle franchise, ou bien d'un spin off à l'univers Guild Wars. Les paris sont ouverts.