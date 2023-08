Ghostrunner 2 : nouveau trailer pour annoncer la date de sortie, il sort bien cette année

Avec la gamescom 2023 qui va démarrer, les éditeurs reviennent de vacances et commencent à communiquer sur leurs jeux à venir cette année. Chez 505 Games, on va mettre le paquet sur Ghostrunner 2 qui s'offre une nouvelle vidéo, permettant de révéler la date de sortie du jeu. Bonne nouvelle, le titre arrive bientôt, le 26 octobre 2023 très précisément, à la fois sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, les précommandes sont désormais ouvertes et on apprend que les joueurs qui achèteront l’Édition Brutal recevront 48 heures d’accès anticipé en plus de contenus en jeu exclusifs. Mais ce trailer est aussi l'occasion de faire un joli focus sur le gameplay à moto, aux combats en véhicules et aux nouveaux ennemis.





Édition standard (39,99€ - Physique et numérique) – Les précommandes physiques et numériques donnent accès au Pack de Katanas Traditionnels, comprenant deux skins de mains et deux skins de lame.



Édition Deluxe (49,99€ - Numérique) – L’Édition Deluxe inclus tout ce que comprend l’Édition Standard, auquel s’ajoute quatre skins de mains et quatre skins de lame supplémentaires, ainsi qu’un hologramme palmaire affichant le pseudonyme du joueur.



Édition Brutal (69,99€ - Numérique) – L’Édition Brutale inclus tout ce que comprends l’Édition Deluxe, auquel s’ajoute le Season Pass (d’une valeur de 19,99€ et proposant de nouveaux modes de jeux et quatre packs additionnels), ainsi qu’un skin de main et de lame animé et un skin de moto.