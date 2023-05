Ghostrunner 2 : une première vidéo (avec du gameplay) deux ans après son annonce

Deux ans après son annonce, Ghostrunner 2 révèle enfin ses premières images de gameplay, et c'est au PlayStation Showcase du 24 mai 2023 que le studio One More Level a décidé de faire du bruit. Et les développeurs ont bien eu raison, puisqu'il s'agit de l'un des titres les plus explosifs qu'on ait pu avoir lors de l'événement de Sony. Si cette suite conservera son atmosphère cyberpunk, avec ses environnements dotés de néons colorés et ses combats au sabre nerveux, on s'aperçoit qu'une nouvelle mécanique de gameplay a été ajouté. Désormais, notre personnage va pouvoir conduire une moto au design futuriste façon Kaneda pour se déplacer à toute allure. On ne sait pas trop s'agira de séquences spécifiques isolées, ou si l'on pourra monter et descendre de cette moto comme bon nous semble. On attend plus d'informations à ce sujet, et en attendant, sachez que la date de sortie de ce Ghostrunner 2 est annoncée pour la fin de l'année 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series.