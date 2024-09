Ghostrunner 2 : le mode 'Moto' a été rajouté dans le jeu, on dirait du Tron 2.0

Bientôt un an que Ghostrunner 2 est sorti et les développeurs de One More Level continue d'alimenter leur jeu. Aujourd'hui, c'est l'arrivée du mode 'Moto' qui permet au titre de passer dans une autre dimension, puisqu'on se retrouve au guidon d'un deux-roues surpuissant. Au-delà de l'esthétique Tron 2.0 que ce mode confère à Ghostunner 2, c'est le côté procédural des pistes qu'on traverse comme une balle qui est intéressant, puisqu'aucune course ne sera identique. Il va donc falloir survivre au cybervoid, sachant que certains moments exigeront de notre héros de sauter de sa moto et d'utiliser son grappin pour se rattraper par la suite. Bien sûr, la moto sera équipé de mitraillettes pour canarder les ennemis sur la route, sans oublier les obstacles à éviter sur la route. Voici le trailer assez épique.