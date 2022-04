Ghost Recon Breakpoint : il n'y aura plus aucun suivi, Ubisoft met fin au jeu et s'explique

Tout d'abord, nous voulons vous remercier pour tout l'amour et le soutien que vous avez apporté au jeu. Au cours de ces deux dernières années, nous avons sorti plus de 11 mises à jour et soutenu plusieurs initiatives uniques. Que ce soit pour le Ghost Experience, le retour des I.A. alliées, des Opérations Spéciales avec Sam Fisher, de la collaboration avec les opérateurs R6 dédiée à l'Opération Amber Sky, et enfin notre projet "planter un arbre", nous avons travaillé dur pour ajouter du contenu supplémentaire à Ghost Recon Breakpoint.

Sorti le 4 octobre 2019, Ghost Recon Breakpoint n'a malheureusement pas connu le succès attendu par Ubisoft. Episode pour le moins controversé avec son concept basé sur le jeu-service et les micro-transactions , il a aussi déçu en termes de gameplay, de graphismes et d'écriture, si bien que la presse spécialisée l'a sanctionné à sa sortie avec 56% de moyenne sur Metacritic , tandis que les joueurs ont été plus sévère en lui octroyant la note très mauvaise de 3/10. Echec critique comme commercial, Ghost Recon Breakpoint a néanmoins eu le soutien d'Ubisoft qui a tout de même continuer d'alimenter son jeu en mises à jour régulières. La dernière en date n'a malheureusement pas aidé à redorer le blason de la série, avec l'intégration de NFT, très mal perçus par les joueurs. Aussi, après 11 updates, Ubisoft déclare que le suivi du jeu prend fin et que désormais, le développement est totalement terminé. Bien sûr, les serveurs resteront actifs et les joueurs peuvent continuer à s'amuser, et les développeurs ont évidemment laissé un petit mot pour la communauté qui les a soutenus tout au long de ces 2 ans et demi de longévité.

A ce stade, impossible de savoir si Ubisoft a l'intention de produire un nouvel Ghost Recon, ou plutôt de laisser la licence en jachère pour revenir plus tard avec de nouvelles idées plus fraîches et surtout en adéquation avec les envies du public. Toujours est-il que l'hémorragie est stoppée.