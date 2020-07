Ghost Recon Breakpoint : une date pour les alliés incarnés par l'IA, une vidéo explicative

é

Nomad soutiendra les Parias lors de leur contre-attaque contre les forces de Sentinel et les aidera à sauver les prisonniers, attaquer les avant-postes de Sentinel et arrêter les convois à la recherche de survivants, est-il indiqué. En complétant les missions de l’ é



Un week-end gratuit est également prévu entre le 16 et le 19 juillet. "



n parallèle de ce week-end gratuit, la version Standard et l’Édition Gold de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint seront en promotion pour une durée limitée sur l’Ubisoft Store." Tous les joueurs bénéficieront d’un accès complet au contenu du jeu de base pendant toute la durée du week-end et pourront jouer en coopération avec tous les détenteurs du jeu", souligne Ubisoft. Enfin, "e vénement live, les joueurs auront un impact direct sur la présence de rebelles dans le monde d’Auroa." Les festivités s'achèveront le 29 juillet.Un week-end gratuit est également prévu entre le 16 et le 19 juillet. " vénement live "Résistance !" sera lancé le 16 juillet, avec 14 récompenses exclusives à la clé. "

Ghost Recon Breakpoint. Ce soir, lors de l'Ubisoft Forward, il a été annoncé que cette fonctionnalité (présente de base dans l'épisode Wildlands) sera opérationnelle à partir du 15 juillet dans le cadre de la mise à jour 2.1.0. L'éditeur français a même diffusé une vidéo la détaillant. Plus concrètement, il faudra avoir atteint Erewhon pour en bénéficier, Fury, Fixit et Vasily pouvant être activés et désactivés à volonté. Entièrement customisables, ils se calqueront constamment sur la tactique privilégiée par Nomad.Même si on nous garantit qu'ils réagiront en fonction du monde d'Auroa, on pourra leur donner des ordres pour être le plus efficace possible. Ils seront également en mesure de nous secourir si l'on est blessé (on pourra en faire de même, cela va de soi), et de nous donner un coup de main pendant les phases en véhicule. Par ailleurs, on apprend que l'